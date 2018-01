Le diesel un peu plus cher pour commencer l'année

Les automobilistes qui roulent au diesel débutent 2018 par une mauvaise nouvelle. Le prix du litre continue de grimper et coûtera 1,058 euro à partira de mercredi dans les pompes du pays, contre 1,043 euro depuis mi-décembre. Cette hausse est incessante depuis le mois de juillet dernier au Luxembourg et le diesel coûte plus d'un euro depuis le 19 septembre.

Pas de changement mercredi, en revanche, pour le sans plomb 95 toujours affiché 1,180 euro, tandis que le sans plomb 98 coûte 1,238 euro le litre.

(L'essentiel)