Car Avenue voit encore plus grand à Leudelange

Un bâtiment de 20 000 m², sur 4 niveaux, et couvert. Le groupe de distribution automobile Car Avenue a célébré, ce mardi, la pose de la première pierre de sa nouvelle concession, sur la zone d’activité Am Bann à Leudelange. Elle regroupera, à son ouverture prévue en septembre 2020, les concessions Citroën et DS de la Cloche d’or, et Peugeot Strassen. Mais aussi 130 collaborateurs, soit une vingtaine de plus qu’actuellement.

Avec les trois marques du groupe PSA réunies sur place, «l’ambition est de vendre 3 600 véhicules neufs, plus de 1 000 véhicules d’occasion et réaliser un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros par an. Quelques 120 entrées par jour pour de l’après-vente sont aussi attendues», expose Stéphane Bailly, président de Car Avenue.

Après la reprise des affaires Rodenbourg et Étoile Garage, Car Avenue, qui est ici propriétaire du terrain et des murs, cherche un nouveau site dans le sud du pays. Les trois autres concessions proposant les marques Peugeot et Citröen y seront aussi regroupées, sur 7 000 à 10 000 m², «à l’horizon 2021/2022».

Le marché luxembourgeois, avec douze concessions et aussi les marques Kia, Nissan et Toyota, pèse autour de 15% dans le groupe au 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires, qui rayonne aussi sur la Lorraine, l’Alsace et la Belgique.

(L'essentiel/Mathieu Vacon)