Les profs luxembourgeois les mieux payés mais...

Aujourd'hui, c'est la fête des profs! À l'occasion de la journée mondiale des enseignants, le réseau Eurydice, réseau d'information sur l'éducation en Europe, a publié un rapport comparatif sur les salaires des enseignants en Europe. Et sans surprise, les profs du Luxembourg sont les mieux payés. En début de carrière en 2018/2019, ils touchaient 67 391 euros bruts annuels dans le primaire et 76 376 euros dans le secondaire. C'est 2,5 fois plus qu'en France (26 329 et 27 709 euros), 2 fois plus qu'en Wallonie (de 31 980 à 39 787 euros) et un tiers de plus qu'en Allemagne (50 029 et 55 153 euros).

Au Grand-Duché, après 10 ans de carrière, un enseignant du fondamental touchait 87 159 euros et en fin de carrière, 119 057 euros. Dans le secondaire, les revenus d'un enseignant atteignaient 96 060 euros après 10 ans de service et 133 579 euros en fin de carrière.

À noter que si ces chiffres sont stables par rapport à la précédente publication (2017/2018), en revanche, en valeur constante (en prenant en compte l'inflation), le salaire des enseignants luxembourgeois en début de carrière a chuté de 11,6% en 4 ans. C'est la plus forte baisse en Europe.

(mc/L'essentiel)