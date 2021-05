Anne Logelin n'a «pas peur du monde politique»

Anne Logelin était la surprise du dernier congrès du CSV. Inconnue du grand public, la conseillère de Sanem est devenue vice-présidente du parti chrétien-social. Entrer dans le grand bain de la politique nationale ne lui fait «pas peur, au contraire». «Cela fait longtemps que je veux m’engager», assure l’élue, recrutée par Claude Wiseler lorsqu’il a constitué sa liste pour présider le parti.

Dans ses nouvelles fonctions, Anne Logelin compte se charger de certains thèmes qui l’occupent déjà à Sanem, notamment la jeunesse. «La santé mentale des jeunes est mise à rude épreuve avec le Covid, de nombreux problèmes vont survenir ces prochaines années», craint la professeure de mathématique. Elle enseigne à Dudelange, après un parcours qui l’a amenée en Allemagne et en Finlande, où elle a été impressionnée par «une organisation de la société qui permet un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée».

Objectif marathon

L’aspect social lui tient aussi à cœur, car «notre devoir est de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place dans la société». Enfin, elle évoque l’importance «du logement et du climat». L’élue CSV déplore que «le fossé entre les riches et les pauvres se soit aggravé avec ce gouvernement depuis 2013» et se déclare «d’accord à 100%» avec la revendication de Claude Wiseler pour une croissance moindre, mais plus qualitative. La mère d’un jeune enfant voit «des aspects positifs dans la crise, notamment la visioconférence, qui permet de gagner du temps pour la vie de famille». Son nouveau travail l’oblige à revoir son organisation, pour concilier son mandat, la vice-présidente du CSV et le travail, en plus de son engagement pour le club d’athlétisme de Belvaux, la commune où elle a grandi et réside.

Le sport conserve d’ailleurs une part importante dans sa vie. «J’en ai besoin pour le mental et cela m’a aidée à apprendre le combat», assure Anne Logelin, qui parle toujours d’un ton calme, mais déterminé. Elle s’entraîne toujours, bien qu’elle ait arrêté la compétition, après avoir notamment remporté le Kulturlaaf d’Esch-sur-Alzette. Son prochain objectif est de courir un marathon. Une longue épreuve d’endurance, à l’image des défis qui attendent Anne Logelin et son parti pour revenir au pouvoir.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)