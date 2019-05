Des graines de champions à 4 pattes au Kirchberg

Avoir une star dans la famille, c'est déjà grisant. Alors imaginez le plaisir quand sous votre toit sont hébergées plusieurs graines de champions! C'est le quotidien de Françoise et Serge, un couple de Français vivant dans les Vosges. Lui est en retraite, elle le sera bientôt, et ils ont toujours eu... des chiens. Car l'histoire est là, ce sont leurs compagnons à quatre pattes qui font la fierté de la famille. Quatre Australian Silky Terriers, pour être précis.

Des petits chiens hauts comme trois pommes, qui aboient quand vous approchez leurs maîtres, mais qui ont visiblement un petit quelque chose en plus. Car dans le lot, tous ont reçu des prix: champions de Belgique, de France, d'Allemagne, de Suisse et... du Luxembourg! Un titre luxembourgeois d'ailleurs renouvelé ce week-end dans leurs catégories respectives à l'occasion du 97e International Dog Show. Françoise, Serge et leurs chiens ont fait le déplacement pour l'événement reconnu, organisé jusqu'à dimanche à Luxexpo The Box.

«Concurrents de très haute qualité»

Comme eux, plus de 3 200 chiens et leurs propriétaires font vivre le rendez-vous luxembourgeois. «Nous ne sommes pas des professionnels, juste des passionnés», glisse le couple de Vosgiens qui ajuste la vie de ses chiens à la sienne. À moins que ce ne soit l'inverse. «Mélange de croquettes et de viande, promenade quotidienne, bain mensuel et brossage régulier», sont les ingrédients d'un bon chien de concours. Le jury luxembourgeois a ainsi vu défiler les races par sexe et âge.

La morphologie du chien, sa marche, sa discipline, son pelage, sont les principaux critères. Et pour les plus connaisseurs, recevoir un titre comme celui de l'International Dog Show compte beaucoup pour le chien, son éleveur et sa descendance. «Cette année nous avons beaucoup de concurrents de très haute qualité», glissait samedi après-midi Raymond Jung, président de la Fédération cynologique luxembourgeoise. Serge, Françoise et leurs fidèles compagnons ne le contrediront pas.

International Dog Show Samedi et dimanche, de 10 à 18h, à Luxexpo The Box.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)