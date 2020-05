Des dizaines de moutons autour d'une petite voiture

C'est la saison et pourtant cela étonne encore de nombreux internautes au Luxembourg qui ont la bonne idée de nous envoyer leurs photos via notre onglet Mobile Reporter ou via notre page Facebook.

Une internaute nous a envoyé trois photos d'un important troupeau de moutons qui ne s'est pas privé d'encercler un petit véhicule, lundi après-midi. Les faits se sont déroulés dans le sud du Luxembourg et plus précisément dans l'entité de Soleuvre située dans la commune de Sanem.

«Du jamais rue Prince Jean à Soleuvre», nous a indiqué Astrid, très surprise d'avoir l'opportunité de prendre ces photos. Voici une semaine déjà, un autre Mobile Reporter de L'essentiel nous avait envoyé une vidéo du même type de situation, mais cette fois-là, entre Limpach et Reckange-sur-Mess. Pour le moment et encore pendant quelques semaines, c'est en effet la période de pâturage itinérant, un mode opératoire qui permet aux moutons de contribuer au patrimoine naturel et à la conservation de la biodiversité.

(fl/L'essentiel)