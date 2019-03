«Il me touchait sous le t-​​shirt, j'étais choqué»

Dylan Thiry le clame et haut et fort, il est fan de Cyril Hanouna. Le jeune homme, qui a participé deux fois à «Koh-Lanta», garde cependant un souvenir mitigé de son passage dans l'émission «Touche pas à mon poste» le 15 février. Lundi au micro de la radio Voltage, le Luxembourgeois de 23 ans est revenu sur le comportement de Matthieu Delormeau, qui était ce jour-là assis à côté de lui. Et si l'on en croit les propos du bellâtre, le chroniqueur s'est montré particulièrement envahissant, écrit «Pure People».

«Il est cool mais il est relou. Qu'est-ce qu'il est tactile, le mec», a raconté Dylan. Selon le jeune homme, Matthieu Delormeau lui a fait des avances quelque peu lourdingues, l'invitant notamment à passer la soirée avec lui. «Il me touchait sous le T-shirt, je lui disais Arrête frérot, arrête. Durant la pub, et tout», se souvient le Luxembourgeois, que l'on a également vu dans «La villa des coeurs brisés», notamment. «J'étais même choqué, je me suis demandé s'il avait bu. Il était fatigant», a ajouté le blondinet, qui a refusé de donner son numéro au chroniqueur.

Actuellement en vacances, Matthieu Delormeau n'a pas réagi aux propos de Dylan. La vidéo est à voir ici.

(L'essentiel/joc)