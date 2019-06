25 motards ont été tués et 593 blessés en 4 ans

Sur 642 motards impliqués dans des accidents entre 2015 et 2018, seuls 24 en sont sortis indemnes, selon des chiffres publiés ce vendredi matin par le Statec. Pour les autres, le bilan est lourd: 25 morts, 282 blessés graves et 311 blessés légers. C'est l'année 2018 qui a été la plus fatale, avec neuf motards tués, contre 7 en 2017, en 2016 et 6 en 2018. Le nombre de blessés graves est aussi plus élevé l'an dernier (80), année de la période durant laquelle il y a eu le plus d'accidents (169).

Le Statec dresse un portrait-robot de la victime d'accident de moto, tués et blessés confondus. Il s'agit le plus souvent d'un homme (537, contre 81 femmes), conducteur de son engin (577 contre 47 passagers) âgé, en moyenne, de 40 ans. 17% des victimes avaient moins de 25 ans, et autant avaient plus de 55 ans. Les victimes les plus âgées sont toutefois les plus gravement touchées.

Le nord et l'est plus dangereux

En outre, presque la moitié (47%) des victimes d'accidents de moto au Luxembourg sont résidents à l'étranger: 15% en France, 8% en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas. Il s'agit, affirme le Statec, de frontaliers qui viennent travailler en moto mais surtout de visiteurs qui se promènent à moto à travers le pays. D'ailleurs, les accidents de motos sont plus fréquents quand la météo est ensoleillée, à la belle saison. Un tiers des victimes subissent leur accident entre juin et août. Et 85% des victimes se tuent ou se blessent sur une chaussée sèche.

Par ailleurs, les accidents sont plus graves dans le nord et l'est du Luxembourg. Le plus grand nombre d'accidents est enregistré dans les cantons de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette. Mais dans ces endroits où la circulation est beaucoup plus dense, 37% des victimes d'accidents sont tuées ou grièvement blessées. Dans le canton de Redange, cette proportion explose à 92%. À Vianden, elle est de 82%, à Clervaux de 70%. La moitié des accidents ont été enregistrés hors agglomération, 43% en agglomération et 7% sur autoroute. C'est hors agglomération et sur les autoroutes que les accidents sont les plus graves.

Délits moins fréquents

La circonstance la plus fréquente de l'accident, c'est la chute. 35% des motards accidentés sont d'ailleurs les seuls impliqués et ils représentent 41% des blessés graves. Le Statec affirme que toutes les collisions avec un panneau de signalisation, un mur, un arbre ou encore une façade, entraînent un blessé grave ou un mort. Mais les motards sont loin d'être toujours en faute: un délit est à l'origine de l'accident de moto dans 47% des cas, contre 59% pour les conducteurs de véhicules à quatre roues.

Et le délit le plus fréquent chez les motards, c'est l'excès de vitesse, dans 44% des cas, contre 27% pour les voitures, camionnettes et camions. La faute de dépassement arrive en 2e position, 22% des délits. Le non-respect de la distance de sécurité intervient dans 12% des cas. Enfin, on relèvera que les motards sont beaucoup moins nombreux à conduire avec un coup dans le nez: seuls 3% des motards accidentés avaient un taux d'alcoolémie trop élevé, contre 17% des conducteurs de quatre roues.

(jw/L'essentiel)