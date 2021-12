Ils veulent la fin des devoirs dans le fondamental

«Mon fils voudrait faire du sport les mardis et jeudis après-midi, mais avec les devoirs, ce n'est pas possible», confie une maman à la sortie de l'école. Cela fait écho à une pétition sur le site de la Chambre qui demande la fin des devoirs à la maison pour les élèves du fondamental.

Le but de la pétition est clair: «libérer les enfants de leur stress quotidien et laisser du temps pour les loisirs». «Il y a beaucoup de parents qui travaillent et passent moins de temps avec leurs enfants. Ce temps devrait être mieux investi qu'avec les devoirs», ajoute la pétitionnaire.

«Diminuer les inégalités entre les élèves»

Avec «un à deux tests par semaine», Stéphanie, une autre maman, ne se souvient pas «en avoir eu autant quand j'étais en fondamental». Rosana passe, elle, jusqu'à deux heures avec ses enfants sur les devoirs. «C'est un moyen de réviser ce qu'ils ont vu à l'école, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop», estime-t-elle.

Selon une circulaire ministérielle, au cycle 2, le volume global de devoirs ne peut dépasser une heure par semaine, deux à trois heures au cycle 3 et quatre heures au cycle 4. «Supprimer les devoirs à la maison pourrait diminuer les inégalités entre les élèves, vu que certains ne peuvent pas les faire. Mais, avec un temps scolaire toujours plus réduit, les enfants ont besoin de révisions à la maison», explique Patrick Arendt, enseignant et président du SEW-OGBL.

(Marion Mellinger/L'essentiel)