«Je suis devenu papa, et j'ai eu une crise d'identité»

«L’essentiel»: On vous a découvert avec «La bise». Comment vous est venue l’idée de mettre cela en vidéo?

Paul Taylor: C’était un sketch que je faisais sur scène depuis mes débuts en France. Un de mes amis américains qui gérait un plateau d’humoristes anglophones à Paris voulait sortir une vidéo pour attirer du public. J’ai eu l’idée de faire un sketch filmé. Fan de ciné, j’aime beaucoup les plans-séquences, qui sont parfaits pour le stand-up. En une semaine, on a eu un million de vues. C’était le début de ma carrière, je dois beaucoup à cette vidéo.

C’est là que Canal+ vous a proposé les capsules «What the Fuck France»?

Oui, ils m’ont contacté une semaine plus tard. En tant qu’humoriste débutant, quand une des plus grosses chaînes te propose, tu acceptes. J’ai rencontré le producteur de Studio Bagel, racheté par Canal+. On a créé ce concept filmé comme «La bise» mais en plus professionnel, avec plus de budget.

Vous aviez déjà commencé dans le stand-up. Saviez-vous si vous auriez assez de matière pour développer ces capsules?

Je n’avais rien de côté à ce moment-là, car il n’y avait pas de volonté de faire les vidéos. Dans les pays anglo-saxons, le stand-up est à part, il n’y a pas de passerelles. Au début, il y avait dix épisodes, et je me suis mis à écrire avec des amis humoristes. Je rassemblais les idées pour écrire le scénario. Certains thèmes étaient similaires entre mon premier spectacle «#franglais» et les «WTF France».

Les scènes de stand-up sont très différentes. Pourquoi avoir choisi la France?

J’ai fait une dizaine de scènes ouvertes à Londres en 2009, pendant ma dernière année d’université. Je voulais tenter le stand up. Puis j’ai déménagé à Paris. J’ai eu envie de remonter sur scène en janvier 2013, j’ai fait «The New York Comedy Night», présenté par un ami, Sebastian Marx. J’ai commencé à entrer dans ce milieu.

La moitié du show est en anglais. N’aviez-vous pas peur de proposer cela en France?

On m’avait dit que ça ne marcherait pas car il n’y avait pas assez de Français qui parlaient anglais, que j’allais restreindre mon public avec un show bilingue. Après avoir démissionné de mon ancien boulot en mai 2015, j’ai passé le mois d’août à Edimbourg sur un festival de stand up. J’ai réfléchi sur le show que je voulais proposer. La majorité des gens qui venaient voir les spectacles en anglais à Paris étaient Français, donc autant que le show soit bilingue. Je voulais tester ça, et pendant trois ans, la salle était pleine. Les Français comprennent beaucoup mieux l’anglais qu’il ne le pensent, et moi aussi!

Votre nouveau spectacle «So British (ou presque)» a débuté en octobre dernier. Pouvez-vous nous en parler?

C’est un peu la suite du premier. J’y raconte plus d’histoires, sur le fait que je suis devenu papa, que j’ai une crise d’identité. C’est toujours dans les deux langues, mais il y a plus de français dans celui-ci, car ce dont des choses qui m’arrivent en France, où je vis.

Il y a beaucoup d’anglicismes en France. Le contraire est plus rare?

Dans mon premier show, j’expliquais que les Français utilisent des mots qui n’existent pas en anglais, comme le footing. Mais c’est la même chose en anglais, comme «double entendre».

(Cédric Botzung/L'essentiel)