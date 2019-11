Les résidents font confiance à la science

Plus des deux tiers (67%) des résidents font confiance à la science et aux scientifiques. C'est le résultat de l'étude annuelle commandée par le Fonds national de la recherche (FNR). Les chercheurs sont la profession qui suscite le plus de confiance (88%) devant les enseignants (73%) et les juges (71%). La confiance accordée aux scientifiques et à la science augmente avec l'âge et le niveau d'éducation.

En outre, 61% des personnes interrogées disent s'intéresser à la science et à la recherche au Luxembourg. En 2011, ils étaient seulement 40%. Mais seulement 34% des Luxembourgeois se sentent bien ou moyennement informés sur ce domaine et 70% aimeraient être mieux informés. C'est surtout le cas des 15-29 ans (77%) et des plus de 60 ans (72%).

La recherche soutenue

Il ressort également de l'enquête que seulement 16% des personnes interrogées estiment que les enfants et adolescents sont bien éduqués en matière de sciences à l'école. Pour le lycée, cette proportion remonte à 23%. Mais la moitié des sondés pensent que l'enseignement secondaire n'instruit pas assez en sciences naturelles. Un ressenti particulièrement marqué chez les jeunes, avec 62% des sondés partageant cet avis.

Enfin, 81% des résidents pensent que même un «petit pays» comme le Luxembourg doit mener des recherches scientifiques, même quand il n'y a pas d'impact immédiat. Et 48% pensent que les investissements publics doivent augmenter, quand 47% pensent qu'ils doivent être maintenus au niveau actuel.

(L'essentiel)