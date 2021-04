Querelle de clochers autour d'une antenne 5G

Alors que plusieurs antennes fleurissent déjà au faîte du clocher de l'église Notre-Dame de la Miséricorde à Howald, la demande d'installation d'un mât supplémentaire introduite par l'opérateur Orange en 2020 fait bondir le bourgmestre d'Hesperange, Marc Lies.

«Nous nous y opposons formellement et de toute façon, nous ne donnerons pas notre autorisation», fulmine l'élu CSV. «Orange a introduit une procédure commodo-incommodo, qu'il n'est pas possible de stopper», poursuit Marc Lies. De son côté, Orange confirme cette demande, en précisant «veiller à toujours respecter les directives des autorités dans l’implémentation de notre réseau».

«On n’est pas des anti-5G»

Mais la polémique ne s'arrête pas là. En effet, l’école fondamentale de Howald-Plateau jouxte l'église en question et, selon certains parents, «elle se trouve dans la zone de puissance non réduite par l’opérateur Orange». Des parents qui ont jusqu'à ce jeudi pour poser réclamation.

Ce dont d'aucuns n'entendent pas se priver. «On n’est pas des scientifiques ou des professionnels de la téléphonie, mais on pense que l’on pourrait trouver un meilleur emplacement qu’en face d’une école. On n’est pas des anti-5G, mais on a juste des principes de précaution. D’autres endroits sont peut-être plus appropriés. La commune rendra son avis sur la question en collège échevinal le 26 avril», relève Annabelle, maman d'écolier. «La commune nous laisse nous exprimer et on espère que ce sera constructif», embraye Maylis. Affaire à suivre comme on dit en pareil cas.

(Frédéric Lambert et Jean-François Colin/L'essentiel)