Les salariés formés aux métiers du digital

La robotique, l’intelligence artificielle, les données massives, les smart homes: la révolution technologique crée de nouveaux métiers et bouleverse l’organisation du travail.

Ce sera «un guichetier, remplacé par la banque en ligne, qui devient conseiller en produit bancaire. Un menuisier qui, plutôt que de travailler directement le bois, apprend à programmer la machine qui le fera pour lui», illustre Nico Binsfeld, coordinateur du projet-pilote Luxembourg Digital Skills Bridge à l’Adem.

«Au niveau mondial, il est estimé que le digital créera 133 millions de nouveaux emplois d’ici 2022 et en fera disparaître 75 millions», explique encore Nico Binsfeld. Digital Skills Bridge vise à accompagner les sociétés et leurs salariés dans le changement numérique via des formations.

12 millions d'euros pour le projet

L’initiative touche 350 salariés de onze entreprises, des secteurs des banques et assurances, de l’artisanat et de l’industrie. «En 2019, nous visons 2 000 salariés et voudrions aussi toucher le commerce».

La démarche doit permettre de faire face à la pénurie de profils qualifiés et «il coûte moins cher de former les salariés en amont que de devoir payer leur chômage car ils ont perdu leur emploi».

L’Adem a bénéficié du projet. «On nous a souvent reproché d’envoyer des candidats en entretien dont le profil ne correspondait pas à celui voulu par l’employeur. Nous avons créé un algorithme afin de trouver ces correspondances». Dans un premier temps, 12 millions d’euros ont été dégagés pour le projet.

(Séverine Goffin/L'essentiel)