La poésie des drones va faire scintiller la nuit

Un peu de féerie et de poésie dans une période sombre et incertaine. Ce vendredi, à partir de 19 h 30, le ciel de Differdange s'illuminera durant une petite dizaine de minutes au rythme de différents tableaux sur le thème de Noël. Une parenthèse enchantée offerte par les drones de la société suisse spécialisée Swiss Drone Show AG, fondée en 2019, et maîtresse d'œuvre du spectacle.

«Nous avons été contactés par la commune», relate Stephan Kobel, l'un des trois pilotes aux manettes des engins volants ce vendredi. «Le show, que nous présentons pour la première fois hors de Suisse et d'Allemagne, sera traditionnel, avec une série de tableaux autour de la thématique de Noël, mais customisé avec certains éléments locaux, que je ne dévoilerai pas».

50 drones survoleront simultanément à une altitude de 150 m le parc du château de Differdange, tandis que le public sera regroupé au marché de Noël. «Il est en effet interdit de survoler personnes et habitations, alors qu'au terme d'une longue procédure de cinq mois, nous avons obtenu les autorisations nécessaires des aviations allemande et luxembourgeoise». Il ne reste plus à présent qu'à tabler sur une météo favorable, sans pluie, ni neige, ni vents trop violents, «conditions sine qua non pour faire voler les appareils».

(Jean-François Colin / L'essentiel)