Les CFL prévoient de gros travaux sur le réseau

Les perturbations seront relativement importantes cette année sur le réseau ferré du Luxembourg. Les CFL ont annoncé lundi le calendrier des travaux, qui implique des fermetures temporaires sur cinq lignes. Les trains seront à chaque fois remplacés par des bus. Ces chantiers ont pour but de «maintenir, de moderniser et d’étendre le réseau ferré». Dans la mesure du possible, les perturbations sont planifiées dans des périodes de moindre fréquentation, y compris parfois pendant la période normalement dédiée aux congés collectifs.

Calendrier complet



Votre ligne habituelle est-elle concernée? Si oui quand? Retrouvez le calendrier de tous les travaux de l'année 2018 sur le site des CFL

La ligne la plus touchée sera celle reliant Luxembourg à Troisvierges puis Gouvy, où les ouvriers œuvrent notamment à supprimer certains passages à niveau et à moderniser certaines gares. Du coup, le tronçon Ettelbruck-Diekirch sera fermé du 31 mars au 15 avril, puis du 25 août au 7 octobre, et du 27 octobre au 11 novembre. Entre la capitale et Diekirch, aucun train ne circulera au moment de la rentrée (25/08 au 16/09) ainsi que durant cinq week-ends répartis sur l’année. Les liaisons Ettelbruck-Troisvierges et Krautenbach-Wiltz subiront aussi des perturbations certains week-ends.

Différents axes concernés

De gros travaux sont aussi à prévoir sur l’axe Luxembourg-Arlon, qui sera tout simplement fermé du 31 mars au 15 avril, puis cet été, du 14 juillet au 16 septembre. Les voyageurs devront être patients car les CFL travailleront à l’uniformisation des systèmes d’alimentation électrique. L’axe reliant le Grand-Duché à Trèves, en Allemagne, sera aussi concerné par des travaux, notamment pour augmenter la capacité sur le viaduc Pulvermühle. Aucun train ne voyagera durant neuf week-ends, entre les 3-4 mars et les 13-14 octobre.

Ceux qui voyagent entre la capitale et le sud du pays seront aussi concernés. L’axe Luxembourg-Bettembourg sera barré du 10 au 18 février, pendant les vacances scolaires, puis cet été du 14 juillet au 24 août et enfin durant trois week-ends de moindre fréquentation. Des fermetures longues sont aussi planifiées entre Bettembourg et Esch-sur-Alzette (31/03 au 15/04 puis 27/10 au 4/11) ainsi qu’entre Esch et Rodange (du 19 au 27 mai et du 25/08 au 16/09). Enfin, sur une autre ligne, le tronçon Dippach/Pétange sera fermé pour deux week-ends, ceux du 24 et 25 novembre, puis du 1er et 2 décembre.

