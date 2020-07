Emile Weber reprend les parts de Voyages Unsen

Le «deal» a été finalisé, mercredi. Voyages Emile Weber a repris une partie des parts sociales de Voyages Unsen S.A. Cette compagnie et agence de voyages basée à Eschette compte 98 employés, dont 71 chauffeurs pour plus de 60 véhicules. Son cœur de métier consiste à proposer des voyages de groupe, principalement depuis le Nord-Ouest du Grand-Duché où la société est très implantée.

Un mariage gagnant-gagnant donc pour les deux compagnies. «Cette initiative a été réalisée après un long processus de réflexion et s’inscrit dans le développement stratégique des deux sociétés: ce partenariat permettra à Voyages Unsen de conforter sa position dans le Nord-Ouest du Grand-Duché. Pour sa part, Voyages Emile Weber pourra dès à présent offrir ses services également dans cette partie du pays», explique Voyages Emile Weber.

Aucun changement ne sera opéré au niveau de l’organisation, du personnel administratif et des chauffeurs «pour le moment», précise le communiqué transmis jeudi. Voyages Emile Weber, une entreprise familiale créée en 1875, fait aujourd’hui partie des plus grandes sociétés de transport de personnes et de tourisme au Luxembourg et dans la Grande Région avec un effectif de 1 300 collaborateurs, fort d’une flotte de 700 véhicules (bus et taxis) et un réseau étoffé d’agences de voyages et de tour-opérateurs.

(L'essentiel)