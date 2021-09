L'informatique, un outil indispensable à l'école

L'informatique occupe une place croissante dans l'enseignement au Luxembourg. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser les chiffres fournis par le ministère de l'Éducation nationale. À la fin de l'année scolaire 2020/2021, un total de 3 491 classes de l'enseignement secondaire étaient équipées d’appareils mobiles (élèves âgés de 12 ans et plus). De plus, 1 167 classes avaient déjà adhéré au projet one2one (classes Ipad), lancé en 2017.

Pour bénéficier d’une tablette individuelle, un élève doit être inscrit dans un lycée et une classe qui participent à ce projet. Les lycées qui font la demande de tablettes pour leurs classes doivent introduire un dossier pédagogique détaillé. Un contrat de location est ensuite établi avec l’élève et ses parents pour une durée de 5 ans, au prix de 50 euros par année.

«Nous bénéficions de laptops depuis plus de dix ans»

«Le but est de généraliser l’introduction des dispositifs mobiles dans les établissements secondaires et d’en faire un outil de production et d’apprentissage au service de la pédagogie», indique le ministère de l'Éducation nationale, qui consacre chaque année quelque 3,7 millions d'euros pour équiper les établissements scolaires en tablettes et laptops.

À l’enseignement fondamental également, les équipements informatiques ont la cote mais ils relèvent directement de la compétence des communes. «Nous bénéficions de laptops depuis plus de dix ans et de tablettes depuis environ 5 ans», explique Liz Barthel, institutrice au cycle 4 (enfants de 10 à 11 ans) à l'école de Steinsel.

«Avec les élèves, nous effectuons des recherches sur Internet, nous produisons des documents à contenu multimédia, nous faisons des quizz (Kahoot, Plickers) pour réviser de manière plus ludique, etc.» Les enfants utilisent aussi des applications dans le domaine du coding (Scratch, Ozoblockly) qui leur permettent par exemple de réaliser leurs propres dessins animés...

