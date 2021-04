Des escrocs sévissent dans des stations-​​services

Selon la police grand-ducale, plusieurs escroqueries se sont déroulées le mois dernier, dans des stations-services, le long de la Moselle, à la frontière allemande. Toujours avec le même mode opératoire. Les individus approchent leurs futures victimes, en anglais, pour leur dire qu’ils viennent d’être agressés et qu’ils sont en situation d’urgence. Ils demandent de l’aide pour payer l’essence ou un billet pour rentrer chez eux.

Comme garantie, ils laissent leurs soi-disant données personnelles, numéros de téléphone ou même numéros de compte, en promettant de rembourser dans les meilleurs délais. Ce qui n’arrive évidemment jamais. Cette arnaque n'est pas sans rappeler celle de «l'escroc irlandais» régulièrement de passage au Grand-Duché.

Les victimes étant la plupart du temps seulement de passage et l’arnaque n’étant découverte que bien plus tard, la police grand-ducale est rarement informée des différents cas. Elle appelle tous ceux qui auraient été approchés par ce type d’individus à le lui signaler immédiatement. Elle appelle à la prudence et renvoie la population à sa page Internet dédiée aux arnaques.

(L'essentiel)