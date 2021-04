«Prendre l'avion demande de la préparation»

L'activité au Findel a un peu rebondi lors des vacances de Pâques. Les jours de pic ont vu «jusqu'à 4 000 passagers et un total de 30 à 40 mouvements d'avions, indique lux-Airport. Cela représente environ 25 % du trafic de Pâques 2019, bien en dessous des chiffres de trafic normaux et des chiffres attendus par l'industrie pour 2021», constate l'opérateur de l'aéroport. Selon ce dernier, le secteur encore impacté s'attend à une diminution des restrictions de voyage au cours du second semestre.

L'essentiel: Présents dans le hall des arrivées au Findel, nous attendons des gens qui vont revenir de vacances à l’étranger. Est-ce important de dire à nos lecteurs que « quand on veut, on peut » aujourd’hui voyager en avion?

Rebecca Pecnik, responsable du marketing et de la communication chez lux-Airport: On peut voyager en avion, bien sûr. Même si cela demande une certaine préparation pour respecter les règles sanitaires liées au Covid-19. Il faut avoir conscience que c’est possible de voyager, mais il ne faut pas oublier de se préparer en faisant des tests PCR aux bonnes dates. C’est important aussi de voir avec votre compagnie aérienne quelles sont règles en fonction de votre destination. Même chose au retour. Après, voyager en avion, cela reste un moyen de transport qui est très sécurisé. Tout le secteur aérien fait de son mieux pour permettre aux gens de voyager. On va encore rester avec les tests PCR pendant un certain moment, mais dès que les vaccins seront là massivement, on espère que ce sera plus facile de voyager dès le second semestre de 2021.

Prendre l’avion aujourd’hui demande plus de préparation, mais c’est possible. Inconsciemment dans nos têtes, on a peut-être parfois l’impression que l’on ne peut plus prendre l’avion, mais ce n’est pas le cas. Est-ce important de le préciser?

On peut encore prendre l’avion et voyager. C’est à chacun de décider s’il veut vraiment prendre toutes les mesures indiquées. Il faut tenir et respecter les règles pour rester en bonne santé, c’est essentiel. Ce qui est très important, c’est que les gens se préparent correctement à leurs tests PCR. Il faut les faire aux bons moments pour obtenir les résultats à temps pour pouvoir voyager. On peut aussi réserver son parking en ligne pour ne pas toucher les surfaces, par exemple. On peut trouver tout un tas de petites choses que l’on peut faire à l’avance pour se protéger du virus. Chaque petite étape est importante.

Depuis l’arrivée du Covid-19, beaucoup de choses ont changé dans les aéroports. Quels sont les plus grand changements notables, ici au Findel, en avril 2021?

On s’est bien préparé et on a mis beaucoup de choses en place, comme la distanciation sociale et des procédures adaptées à la crise sanitaire. Au niveau -1 de notre parking, on dispose également d’un «PCR Test Center». Là, il est possible d’obtenir un résultat à votre test, douze heures plus tard. On essaie vraiment de tout faire pour que les gens qui veulent voyager peuvent le faire. Les tests PCR ne doivent pas devenir un point bloquant dans la démarche des passagers.

