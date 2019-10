«Les jeunes ne maîtrisent pas toujours Internet»

«Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les jeunes qui ont grandi avec Internet et les réseaux sociaux sont loin de les maîtriser parfaitement», indique Jeff Kaufmann, de BEE SECURE (Service national de la jeunesse). C'est un des constats des formateurs de BEE SECURE qui sont intervenus auprès de 18 000 élèves du primaire et du secondaire lors de l'année scolaire 2017/2018. Leurs expériences et les remarques d'élèves sont rassemblées dans le rapport «Feedback Compact».

La quasi-totalité des élèves ont accès à Internet et vers 10 ans, la moitié possèdent déjà un smartphone. Il ressort du rapport qu'ils ont une notion du droit à leur propre image, mais c'est plus aléatoire quand il s'agit des autres. «Ils ne réalisent pas forcément que quand ils autorisent un jeu à accéder à leurs données Facebook, ils rendent visibles les photos des copains qu'ils ont publiées sur leur profil», note Jeff Kaufmann. Question technique, ils voient souvent Messenger «comme une appli indépendante, sans savoir qu'elle est liée à Facebook».

Ils ne font pas toujours la différence entre l'opinion de leur youtubeur préféré et un placement de produit. Et il leur arrive de dépenser, sans s'en rendre compte, des sommes importantes pour des options (armures, danses…) sur des jeux qui cartonnent comme «Fortnite», quitte à y faire passer l'argent de la cantine. Jusqu'à 800 euros ont été évoqués. «Le point positif est que plus ils grandissent, plus ils sont conscients des dangers. L'éducation qu'ils reçoivent porte ses fruits», souligne Jeff Kaufmann.

(Séverine Goffin/L'essentiel)