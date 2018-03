Il était devenu très violent pendant un vol de Luxair

Un homme de 81 ans a été condamné, ce jeudi, à neuf mois de prison avec sursis et à une amende de 3 000 euros. Il doit également payer des dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros à une hôtesse de l'air et 1 500 euros à une autre. Il versera également 10 000 euros à la compagnie Luxair.

Le tribunal a conclu que le retraité avait bien provoqué des débordements sur un vol Luxair à destination de Rimini le 24 août 2014. La raison de son emballement? Il dormait au moment de la distribution des boissons et n'avait donc pas pu profiter... d'un verre de crémant. Il a jeté son plateau de nourriture, mordu une hôtesse, blessé deux agents à bord et refusé de s'asseoir en phase d'atterrissage.

Pris en charge par la police italienne à l'arrivée, il est aujourd'hui interdit de vol auprès de Luxair.

(PW/L'essentiel)