Lidl poursuit son expansion au Luxembourg

Lidl a indiqué mercredi avoir ouvert à Foetz son «plus grand magasin du Luxembourg» et a fait le point sur son développement jusqu’en 2020. Le distributeur a aménagé une surface de vente de 1 704 m² à Foetz, après la transformation de l’ancien garage Opel, rue du Brill. Une quarantaine d’emplois ont été créés. Une autre quarantaine de salariés seront recrutés d’ici à 2020, pour assurer l’ouverture de deux nouveaux magasins.

La première est prévue pour janvier 2020, à Huldange, tout au nord du pays. Le nouveau supermarché, situé juste en face du Knauf Shopping Center, disposera d’une surface de vente de 1 416 m². À Differdange, l’actuel magasin sera entièrement démoli et reconstruit pour répondre aux nouveaux critères du groupe, et il passera de 650 m² à 1 486 m². Les travaux débuteront au printemps et la réouverture est fixée au dernier trimestre 2020. Ces trois projets demandent 32 millions d’euros d’investissement.

Pour la suite, «la volonté d’expansion demeure», indique Julien Wathieu, porte-parole de Lidl Luxembourg. Un terrain a été acquis route de Luxembourg, à Dudelange, et «le projet sera prochainement présenté à la commune». À Esch-sur-Alzette et Howald, les ambitions existent, et des négociations pour trouver des terrains sont en cours.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)