Aaron, mardi, 20h, à l'Atelier, à Luxembourg-Ville. Entrée: 41 euros

«L’essentiel»: Vous avez repris fort au niveau des concerts depuis la rentrée. Simon: Oui, à la mesure de la frustration qu’on a pu connaitre, le fait de ne pas pouvoir tourner. C’est intense, car les dates sont des reports, du coup on se retrouve en Belgique et le lendemain à Marseille, mais c’est marrant.

Comment avez-vous géré tout ça? On a attendu et on a supplié les dieux de la musique (rires). Notre tourneur s’est battu pour ces dates, mais c’est compliqué. On s’est dit qu’on allait y aller coûte que coûte pour l’amour du public. On a recommencé au début de l’été, d’abord avec de grands festivals et ensuite des petites salles. Notre équipe est extraordinaire, car on doit tout le temps s’adapter, ça vaut le coup de se prendre la tête. C’est une tournée fragile et merveilleuse, car les gens sont fébriles, pour beaucoup c’est leur premier concert depuis longtemps. En concert, on prend autant qu’on donne. C’est aussi émouvant pour nous.

Quand avez-vous pris la décision de sortir l’album à l’automne dernier? C’est la première fois que l’on sort un album un an avant de faire une tournée. Du coup c’est appréciable de voir que les gens ont eu le temps d’apprendre les paroles. Quand on a sorti le disque, il y avait une petite possibilité de tournée. On avait déjà enclenché la sortie du disque avec des clips et titres. On ne savait pas quand reprendraient les concerts. Nos albums sont des lettres ouvertes, ils viennent du cœur, le disque devait exister. Le positif, c’est que c’est notre album qui a été le plus clippé, en plein confinement sur des places désertes ou des parkings à Los Angeles. Des choses un peu folles qu’on aurait pas pu faire autrement.

Comment avez-vous traversé la crise sanitaire en tant que groupe? En tant que groupe, c’était extrêmement dur car on était séparés. C’est l’album le plus tentaculaire pour nous, on était très excités de le sortir, et tout à coup on nous retirait trois ans de travail. Ça a été très compliqué, il y a eu un temps de digestion et en même temps, on a beaucoup créé et composé avec Olivier. On a fait des choses que j’adore, mais qui ne sont pas encore sorties. C’était bizarre de travailler à distance. Mais on se pose encore des questions, on est passé du silence de sa maison à des gens qui hurlent dans les salles, car ils en ont besoin.

Le dernier concert au Luxembourg remonte à 2016. Oui, on est ravis de revenir! Ce qui est intéressant au Luxembourg, c’est que le pays brasse beaucoup de contrées en une, il y a tellement de langues, je n’arrive pas à faire une carte précise et j’adore ça. C’est un peu comme les grandes villes, New York ou Paris, où tout le monde vient de partout.

(Recueilli par Cédric Botzung)