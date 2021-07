Un mur s'est affaissé au château de Beaufort

Une partie du parement extérieur de l’enceinte de la basse-cour du Château fort de Beaufort s’est effondrée, vendredi vers 15h, indique ce samedi le ministère de la Culture dans un communiqué.

«Peu après, une équipe du Service des sites et monuments nationaux (SSMN) et un bureau d’ingénieurs se sont rendus sur place pour sécuriser le site et constater les dégâts sur cette maçonnerie datant du milieu du 14ème siècle», précise-t-il. Après une première appréciation sur place, les experts ont retenu que cet affaissement peut résulter d’infiltrations importantes d’eau de pluie au niveau de la tête du mur de l’enceinte, qui a connu des rejointoiements à base de ciment dans les années 1980. «Cette méthode de restauration n’est plus indiquée et utilisée de nos jours», notent les autorités.

Reconstruction prévue cette année

Cet évènement «exceptionnel et imprévisible» est survenu malgré les contrôles et suivis réguliers que le SSMN fait effectuer depuis des années sur le site, assure le ministère, qui ajoute que des «analyses approfondies» sont en cours et qu'une reconstruction du mur va être réalisée «au cours de cette année».

À noter que le Château-Renaissance en amont reste ouvert au public pour des visites guidées sur réservation. Le Château fort rouvrira, lui, ses portes «dans les prochains jours».

(L'essentiel)