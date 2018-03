De nouvelles rames de 1 000 passagers d'ici 2024

L’accord signé entre la France et le Luxembourg, mardi, vise à multiplier le nombre d’usagers des TER par 2,5 à l’horizon 2028-2030 en proposant de faire circuler 8 TER par heure et par sens aux heures de pointe (maximum 8 000 passagers par heure). Pour ce faire, d’ici 2024, il est projeté de faire circuler des trains allongés (UM3), offrant une capacité de 1 000 places assises par rame contre 333 et 666 actuellement (UM1 et UM2).

Le Luxembourg s’est engagé à terminer la nouvelle ligne Luxembourg-Bettembourg et la restructuration du plan des voies en gare de Luxembourg.

P+R à Thionville et Longwy

Côté français, de nombreux travaux seront effectués d’ici 2024, comme l’allongement des quais dans les gares concernées, le renforcement de l’alimentation électrique de la ligne pour permettre à l’ensemble des nouveaux trains de circuler et l’aménagement des P+R à proximité des gares de Thionville et de Longwy (700 et 660 places).

D’ici 2030, l’interconnexion des installations de signalisation à la frontière sera développée, les passages à niveau seront supprimés entre Thionville et la frontière, le plan de la gare de Thionville sera revu, une voie réservée au fret sera mise en place de part et d’autre de la frontière et le nœud ferroviaire de Metz sera repensé.

Du covoiturage entre Metz et Luxembourg

Les gouvernements français et luxembourgeois veulent également développer le covoiturage entre Metz et Luxembourg, sur les autoroutes A31 et A3, de part et d'autre de la frontière. Actuellement, le taux d'occupation par voiture entre les deux villes, pour les trajets domicile-travail, est de 1,2 personne. «Chaque matin, 250 000 sièges automobiles sont donc vides en direction de l’agglomération de Luxembourg-Ville», constate le gouvernement du Grand-Duché.

Dans les faits, des parkings de regroupement et des parcs relais pour les covoitureurs devraient voir le jour côté français. Ainsi que des gares routières pour faciliter l'usage des transports en commun transfrontaliers. Le Luxembourg a d'ores et déjà annoncé qu'il cofinancerait l'ensemble, à hauteur de 10 millions d'euros au maximum.

De la même manière, la bande d'arrêt d'urgence existant sur l'A31 française pourrait être transformée en voie réservée aux transports en commun. Ceci ferait le lien avec la mise à 2x3 voies de l'A3, côté luxembourgeois, d'ici à 2025.

(mc/nc/L'essentiel)