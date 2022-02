Le Luxembourg offre un appui militaire

Le Luxembourg va fournir du «matériel létal et non létal» à l'Ukraine, ainsi qu'un appui logistique et une contribution financière. En outre, le Grand-Duché va renforcer sa présence en Lituanie, avec l'OTAN, indique le gouvernement, dans un communiqué, ce lundi matin. Le ministre de la Défense, François Bausch, a présenté ces mesures en commission parlementaire à la première heure.

Dans le détail, l'armée luxembourgeoise va fournir 100 armes antichars à son homologue ukrainienne. Des véhicules 4x4 et quinze tentes militaires seront également mis à disposition des soldats d'Ukraine. Par ailleurs, le Grand-Duché met aussi à disposition de l'OTAN des capacités de ravitaillement en vol pour une opération visant à protéger l'espace aérien des alliés. Enfin, la Défense luxembourgeoise offre des capacités de transport militaire ou humanitaire avec son avion A400M ou via Cargolux.

«Solidarité»

Pour l'OTAN, présent via des groupes tactiques dans les trois pays Baltes et en Pologne, l'armée luxembourgeoise envoie deux militaires de plus en Lituanie, qui s'ajoute aux quatre déjà présents. Enfin, le Luxembourg va contribuer aux mesures d'assistances financières de la «Facilité européenne pour la paix». En tout, les pays européens devraient verser 500 millions d'euros. Le montant de la contribution luxembourgeoise n'est pas précisé.

«Il est de notre devoir d’aider et de soutenir l’Ukraine et ses citoyens, qui se trouvent en situation de guerre», a dit François Bausch, cité dans le communiqué. «Face à l’urgence et la dégradation de situation sur le terrain, le gouvernement n’a pas hésité à faire preuve de solidarité et à mettre à disposition ces moyens, afin de soutenir l’armée ukrainienne dans le combat contre l’envahisseur russe».

