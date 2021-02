«Il reste des mois assez critiques à passer»

Des inquiétudes et des raisons d’espérer. La ministre de la Santé, Paulette Lenert porte un regard mitigé sur la situation sanitaire actuelle. «Elle est pleine d’inconnues en Grande-Région et au Luxembourg et ça c’est inquiétant». Et la menace des variants plane. «On ne sait pas exactement ce que ce variant britannique nous réservera. Ce variant et les autres qui arrivent nous inquiètent beaucoup, car on voit les dégâts que cela a pu faire dans d’autres pays». Une chose est sûre si le variant prend un caractère dominant, «cela devrait se voir dans les deux trois semaines à venir car il est bien présent au Luxembourg. À quelle vitesse cela va se développer, on ne le sait pas. Le tracing est à nouveau très performant. C’est bien mais on ne sait pas jusqu’où cela nous permettra d’endiguer un développement exponentiel».

L’élément rassurant vient en revanche de la situation actuelle au pays. «La base ici est différente. Comme on a maintenu des mesures assez strictes pendant les fêtes et jusqu’à maintenant, avec un paquet de mesures très restrictives sur les contacts privés, les visites à domicile, l’horeca fermée, on a un autre point de départ pour accueillir ce nouveau variant que l’Irlande qui venait tout juste de déconfiner». Sans oublier la situation dans les hôpitaux, qui est plus détendue que dans les pays voisins.

«L’effet espéré du vaccin va prendre du temps»

La vaccination est aussi motif d’espoir pour la ministre. Mais à plus long terme, admet Paulette Lenert. «Maintenant il faut savoir que les vaccins sont une très bonne chose pour l’avenir. Mais dans l’immédiat, cela ne va pas nous aider à passer ce cap très critique du nouveau variant qui est là. L’effet espéré du vaccin va prendre du temps. Il reste des semaines et des mois assez critiques à passer», insiste-t-elle. D’autant que le vaccin ne développe son plein effet qu’une semaine après la deuxième dose. «Une protection optimale, pas parfaite. Ce n’est pas le jour où vous êtes vacciné que vous êtres à l’abri de tout».

Malgré les retards de livraison, Paulette Lenert se dit toutefois persuadée que les producteurs font tous les efforts. «Il est livré. Peut-être pas dans les quantités espérées au début mais les choses doivent se mettre en place». Pourquoi dès lors ne pas fixer de cap comme la France qui souhaite vacciner sa population d’ici septembre ? «Il y a énormément d’inconnues», indique la ministre prudente. «La France a du décommander énormément de rendez-vous, l’Allemagne aussi. J’estime que c’est néfaste pour le moral des gens de créer une illusion et de devoir décommander parce qu’on ne suit pas. Je préfère rester honnête en disant: on en sait pas plus pour l’instant. On espère avoir vacciné un maximum de gens d’ici l’été et l’automne. Mais est-ce que cela va se passer comme ça? Je ne sais pas. On a le même prorata que les autres pays d’Europe, il n’y a pas de raison de croire que le Luxembourg sera moins bien loti.

(Nicolas Martin/L'essentiel)