Deux cambrioleurs en série stoppés en flagrant délit

Deux cambrioleurs en série ont été interpellés ces derniers jours à Luxembourg, rapporte ce mercredi la police. Tôt mardi matin, un homme avait signalé un possible cambriolage dans son pub à Luxembourg-Hollerich, après avoir reçu une notification d'alarme et avoir été également informé par ses voisins. Lorsque les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, le suspect a pu être rattrapé à l'extérieur du bâtiment. Le malfrat était entré dans les locaux par une fenêtre qu'il avait forcée. Lors de la fouille corporelle, la caisse du pub et d'autres objets, dont un trousseau de clés avec une clé de véhicule, ont été saisis.

Une heure plus tard seulement, la police a été informée d'un autre vol par effraction, qui a eu lieu dans le centre culturel de la rue de l'Abattoir. Ici, une fenêtre avait été brisée, par laquelle le cambrioleur avait pu accéder au bâtiment. Tout avait été fouillé. À la recherche d'objets de valeur, le délinquant ayant également forcé la porte des locaux d'un club de sport et volé divers objets. Non loin de là, une tentative d'effraction avait également eu lieu, mais le suspect avait réussi à s'enfuir après avoir été surpris par le résident.

Il se faufilait dans la maison

Grâce aux observations des témoins, un lien rapide a pu être établi entre les différents cambriolages et le suspect. Le parquet a ordonné l'arrestation du suspect et sa présentation au juge d'instruction, mardi après-midi. À ce jour, le propriétaire du trousseau de clés saisi, auquel était attachée une clé de véhicule Nissan, n'a pas encore pu être déterminé. Il n'est pas exclu qu'il provienne d'un autre cambriolage qui n'a pas encore été signalé, notent les forces de l'ordre. Le propriétaire en question peut contacter le commissariat de police de Luxembourg au numéro de téléphone suivant: (+352)244 40 1000.

Dimanche soir dernier, la police indique avoir pu arrêter un autre cambrioleur en flagrant délit à Mamer, après plusieurs signalements d'une personne suspecte par les habitants. Un individu avait notamment été repéré dans une propriété privée de la rue op Bierg, alors qu'il se faufilait dans la maison. Dans la rue Golda Meir, il y a eu une tentative d'effraction dans un immeuble d'habitation. Une porte d'entrée a été endommagée, mais la tentative d'entrer dans l'immeuble a échoué.

Vol de nourriture

Toujours rue Golda Meir, une personne avait pénétré dans le garage commun d'un immeuble d'habitation par une porte non verrouillée. En l'espèce, les clés d'un autre véhicule, qui était également garé dans le garage, ont été volées dans un véhicule non verrouillé. Après avoir pénétré dans une cave, d'où de la nourriture et d'autres objets avaient été volés et chargés dans ce véhicule, le malfrat a finalement été surpris par un résident. Il s'est alors enfui en direction de la Hauptstraße, ce dont la police a été rapidement informée.

Suite à une chasse à l'homme immédiatement déclenchée, un suspect a été appréhendé vers 21h30, près de la salle de sport de la rue de Bertrange. Lors de la fouille corporelle, un jeu de clés volés et des outils de cambriolage ont été saisis. Grâce aux analyses médicolégales effectuées sur toutes les scènes de crime, il a été possible de déterminer qu'il s'agissait du même auteur dans chaque cas. Sur ordre du parquet, l'homme a été arrêté et présenté mardi matin au juge d'instruction, qui l'a placé en détention provisoire. Les objets saisis ont été confisqués.

(L'essentiel)