Le télétravail ne peut s'appliquer à tous

En moins de dix ans, le nombre de télétravailleurs a triplé: 7% de travailleurs résidents au Luxembourg en 2010, presque 20% en 2018, selon un chapitre du rapport «Travail et cohésion sociale» du Statec. Dans deux tiers des cas, le temps de télétravail est inférieur à huit heures par semaine.

«Il n'existe pas de chiffres sur le télétravail des frontaliers», confie Johann Neumayr, du Statec, auteur du chapitre sur le télétravail. Il estime que cette pratique est plus avantageuse pour les frontaliers que pour les résidents, car ils viennent de plus loin et doivent composer avec le trafic. Au Luxembourg, le télétravail doit être décidé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Grâce aux accords entre pays frontaliers, les Français travaillant au Luxembourg ont droit à 29 jours de télétravail par an, les Belges 24 et les Allemands 19. Au-delà, ils peuvent toujours télétravailler, mais sont imposés et rattachés à la Sécurité sociale de leur pays de résidence, perdant les avantages du Grand-Duché. Les personnes avec un haut niveau d'études et un poste à responsabilités sont plus nombreuses à télétravailler. Le secteur des services compte le plus de ces travailleurs (90%). Dans certains domaines, les salariés se heurtent à des problèmes de confidentialité des données, d'impossibilité de travailler à distance, comme les métiers de la santé, de la restauration...

(Marion Mellinger/L'essentiel)