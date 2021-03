La fête devient folle sur les réseaux sociaux

Les images que nous avons reçues sont spectaculaires. Tournées via l’application Snapchat, réseau social numéro 1 au Grand-Duché, ces images témoignent d’un important rassemblement de jeunes, vendredi soir, à Luxembourg-Ville. Selon le filtre ajouté à ces images, à 20h29 exactement, des feux d’artifice ont été tirés sur les hauteurs du Kirchberg, aux endroits mêmes où la police a confirmé la tenue de deux soirées sauvages, le vendredi 26, et le samedi 27 mars 2021, près du musée d'Art moderne (MUDAM) dans le parc des Trois Glands.

Smartphones en main, des adolescents ne veulent rien rater du spectacle et profitent de l’occasion pour danser tous ensemble sur les hits du moment. Et au fil des images, l’ambiance monte progressivement d’un cran, certains n’hésitant pas à se mettre torses nus, sans lâcher leurs sacs-à-dos. Sur une autre séquence toujours tournée grâce à Snapchat et localisée au même endroit au soleil couchant (après 18h58), on y entend clairement parler luxembourgeois et on distingue également l’une ou l’autre planche de skate-board. Plusieurs dizaines d’adolescents se réjouissent aussi de pouvoir être éclairé par des feux d’artifice.

«Plus rien à faire avec moi dans le futur»

La fête semble folle et fort sympathique. L’ambiance est bonne en ce début de printemps, sauf que pour le moment, compte tenu des mesures sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, ce type de rassemblement est strictement interdit au Luxembourg. Selon les directives actuellement en vigueur, tout rassemblement qui met en présence entre 11 et 100 personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Vendredi soir dans le parc des Trois Glands, on était visiblement loin du compte. Et les jeunes présents à cette soirée qualifiée de «sauvage» auraient pu recevoir un avertissement taxé de 300 euros ou une amende de 500 euros.

Du haut de ses 19 ans, Alicia ne comprend pas le comportement de ses connaissances qui ont participé à ces deux soirées, vendredi et samedi, «à des endroits pourtant bien connus de la police». «Je leur ai écrit et je leur ai déjà dit qu’ils n’avaient plus rien à faire avec moi dans le futur», nous a confié cette élève de terminale au Lycée Guillaume Kroll, à Esch. «Faire une fête dans un grenier avec dix personnes qui ont fait un test négatif, OK, pas de problème, mais là, se mélanger avec 200 personnes qui ne se connaissent pas, c’est n’importe quoi… Je me demande d’ailleurs comment les parents de ces jeunes vont réagir. Personnellement, si mon père me reconnaissait sur de telles images, je recevrai une claque et je ne pourrai plus sortir».

«Des fêtes avec des protocoles stricts»

«C’est scandaleux», regrette encore Alicia, qui se dit «responsable de ses actes», à 19 ans, «et surtout responsable de la santé de son entourage » par rapport au Covid. «Et on ne peut pas parler "d’erreurs de jeunesse", car les jeunes présents à la fête, ce sont les mêmes jeunes qui par la suite se plaignent de tout ce qu’ils ratent, manquent ou ne peuvent plus faire à cause du Covid. Ce sont les premiers à utiliser l’excuse du Covid. Pour que tout ça se termine le plus vite possible, il faut écouter l’État et respecter les règles. C’est le seul moyen de sortir rapidement de cette crise».

Mais comment autant de jeunes parviennent-ils à se rassembler à un même endroit pour faire la fête? «C’est comme une chaîne», précise Alicia. «Via les applications, chacun invite un ou deux amis et au final, voilà le résultat. Et que dire de celles et ceux qui continuent à boire dans une même bouteille?». Et l’élève de terminale d’avancer finalement une solution. «On a tous envie de liberté, mais si on fait la fête comme ça tous les jours, ça n’ira jamais. C’est vraiment stupide. Pour éviter cela, il faudrait peut-être rouvrir le M-Club ou le Melusina, avec des tickets et des protocoles sanitaires stricts. Ce qui nous permettrait alors de faire la fête, mais pas n’importe comment…».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)