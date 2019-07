Elles entrent en piste à la Coupe du monde de danse

Jessica Videira, Claudia Peireira, Juliana Da Silva, Tania Lopes, Barbara Juarez et la chorégraphe/leader Mariana Da Silva sont parties lundi soir pour vivre une belle aventure à Braga, au Portugal. Les Sever Queens vont représenter le Luxembourg à la Dance World Cup 2019 et affronter des danseurs et danseuses venus de 62 pays différents. Tous les styles de danse sont au rendez-vous. Un voyage en terrain inconnu pour les danseuses: «Ce ne sera que des surprises pour nous», assure Mariana, la chorégraphe, dont le groupe a été repéré grâce à une vidéo envoyée aux organisateurs.

Le sextuor de Jazz Funk/Hip-Hop a le trac, mais pourra compter sur des supporters à Braga. Mariana est en effet originaire de la région. De plus, plusieurs membres du groupe ont des racines portugaises. «On est déjà sélectionnées pour la finale alors on va aller le plus loin qu'on peut tout en ayant du plaisir», assure la leader. «On pourra toujours reconcourir l'année prochaine, peut-être!», renchérit-elle .

Alors que la compétition a débuté le 28 juin, elles ne s'exprimeront sur la piste que ce mardi, en milieu d'après-midi. La Dance World Cup se clôture le 6 juillet. Pour les encourager dans leur aventure, vous pouvez suivre le groupe les Sever Queens sur Facebook et Instagram.

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)