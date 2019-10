Trois dealers arrêtés près de la gare de la capitale

La pêche a été bonne lundi pour les agents de la police grand-ducale, placés dans le quartier de la Gare. Lors de trois opérations distinctes, trois dealers ont été interpellés, a annoncé l’institution ce mercredi. Ils ont été présentés à un juge d’instruction.

D’abord, un homme a été pris sur le fait dans l’avenue de la Gare. Il détenait sur lui une boule de cocaïne ainsi que six sachets contenant de la marijuana. À un autre moment de la journée, les agents ont aperçu une autre transaction entre un vendeur et des consommateurs, dans la rue Dicks. Lui-aussi possédait de la cocaïne. La drogue a été confisquée et l’homme interpellé.

Enfin, en soirée, les policiers ont remarqué un homme au comportement suspect. Il s’est mis en relation avec des consommateurs, avant de vendre de la marchandise dans une petite rue du quartier. Emmenés au commissariat, les intéressés ont été fouillés. Des drogues mais aussi des ustensiles ont été confisqués. Le dealer avait caché des boules de cocaïne sur lui, jusque dans sa bouche. Il en avait même ingéré une partie, comme l’a révélé un scanner.

(jg/L'essentiel)