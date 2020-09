Il n'a jamais fait aussi chaud un mois de septembre

L'été joue les prolongations, on l'a tous constaté ces derniers jours. Le service AgriMeteo de l'Administration des services techniques de l'agriculture a même annoncé ce mercredi matin avoir enregistré mardi, un record de température. Il a ainsi fait, le jour de la rentrée scolaire, 35,2°C à Steinsel. Jamais le thermomètre n'était monté si haut un jour du mois de septembre au Grand-Duché, depuis le début des relevés en.. 1838.

Le précédent record datait du 6 septembre 1949. Il avait fait 34°C à Grevenmacher. Outre Steinsel, sept autres stations d'AgriMeteo ont dépassé cette marque mardi: Bettendorf, où il a fait 34,7°C, Clemency (34,3°C), Grevenmacher (34,2°C), Reckange (34,2°C), Remich (34,1°C), Roeser (34,4°C) et Trintange (34,1°C).

Et ça ne va pas franchement se rafraichir ce mercredi. MeteoLux place ainsi le sud du pays en vigilance jaune à la chaleur avec des températures jusqu'à 32°C. Le temps devrait redevenir plus respirable jeudi, avec des maximales entre 25 et 27°C et surtout vendredi et samedi, avec des températures entre 24 et 26°C.

(jw/L'essentiel)