La souche britannique détectée au Luxembourg

La variante britannique du virus, B.1.1.7 a été détectée lors des analyses effectuées par le Laboratoire national de la santé (LNS) sur des échantillons du 19 au 29 décembre. C'est la première fois que la souche est découverte au Luxembourg par le LNS, qui s'efforce d'effectuer le séquençage du coronavirus de semaine en semaine.

Le ministère de la Santé précise qu'une enquête est en cours, l'inspection sanitaire essayant de déterminer l'origine de ce cas. La souche s'est développé fin 2020 au Royaume-Uni, avant d'être découverte depuis dans différents pays, comme la Belgique, la France, l'Allemagne, le Japon, la Suisse ou encore le Danemark. Le ministère rappelle que des études présentées en Grande-Bretagne indiquaient que cette nouvelle souche pourrait être plus contagieuse de 70% que les précédentes.

Pression sur le système de santé

«Ces chiffres doivent être confirmés par des enquêtes supplémentaires», précise le ministère, qui indique que la virulence de la souche ne fait pour le moment pas l'objet d'étude. «Rien ne démontre à ce stade que des formes plus graves de la maladie en découlent».

Mais les autorités européennes et nationales jugent élevé le risque que cette variante, et d'autres apparues récemment, puissent accroître la pression sur les systèmes de santé. En effet, plus de cas risque de signifier plus d'hospitalisations et plus de décès. Le ministère de la Santé saisit l'occasion pour rappeler l'importance des mesures préventives, comme le masque, le lavage des mains, la distance physique ou encore la ventilation et le fait d'éviter les lieux bondés.

(jw/L'essentiel)