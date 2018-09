Un Luxembourgeois flashé à... 914 km/h en Belgique

Les faits se sont produits le 10 janvier 2018 près d'Auderghem, commune de Bruxelles (Belgique). Un conducteur de nationalité luxembourgeoise s'est fait flasher à... 914 km/h, rapporte La Meuse. Même s'il admet avoir roulé au-delà de la limite autorisée, l'automobiliste conteste (évidemment) formellement la vitesse enregistrée par le radar, qui a finalement été corrigée à... 859 km/h.

«Je roulais à 85 km/h alors que la vitesse était limitée à 70 km/h», a raconté à nos confrères de La Meuse Luc, domicilié au Grand-Duché. «J’ai reçu un premier procès-verbal où l’on me réclamait de payer la somme de 96 euros, ce que j'ai fait. C'est lorsque j'ai reçu une citation à comparaître devant le tribunal de police, dans laquelle on me reprochait une vitesse de 914 km/h, que je me suis cru dans une fiction».

Luc passera devant le tribunal de police de Bruxelles le mois prochain. «Je réclamerai un dédommagement car j’ai déjà dû engager pas mal d’argent dans ce dossier, près de 1 500 euros de frais de déplacements, d’avocat, etc.», a indiqué l'automobiliste. Pour son avocat, Me de Quévy, cité par le quotidien belge: «Il s’agit sûrement d’une simple erreur de frappe. Mais dans tous les cas, il y a une erreur de procédure et on ne peut donc pas poursuivre mon client».

Comme le rappelle Le Parisien, le record de vitesse homologué pour une voiture de série remonte à 2017. La supercar Koenigsegg Agera RS avait été chronométrée ce jour-là à 447 km/h.

(pp/L'essentiel)