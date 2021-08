La baignade est interdite aux étangs de Remerschen

Les algues bleues sont de retour. Régulièrement surveillées, les eaux de baignade de Remerschen présentent «une prolifération localement importante de cyanobactéries», autrement dit d'algues bleues, indique l'Administration de la gestion de l'eau ce mercredi matin. Les toxines qu'elles produisent peuvent être dangereuses pour l'humain, mais aussi pour la faune aquatique, les animaux domestiques ou encore le bétail.

Du coup, une interdiction de baignade et de toute activité nautique, comme les sports aquatiques ou la pêche, est prononcée et entre en vigueur de manière immédiate. En outre, l'Administration de la gestion de l'eau et la Santé recommandent au public de ne pas laisser les chiens et autres animaux boire l'eau des étangs et de ne pas consommer les poissons pêchés. Et si vous rencontrez des problèmes de santé après une baignade, contactez votre médecin en mentionnant un contact éventuel avec les algues bleues.

Les autres plages pas concernées

Ces recommandations ne concernent que les étangs de Remerschen, pour le moment. Les autres plages officielles, au lac de la Haute-Sûre et au lac de Weiswampach ne sont pas concernées et on peut s'y baigner, si on n'est pas trop frileux. La situation peut être suivie sur le site Internet de l'Administration de la gestion de l'eau. Par ailleurs, le centre de recherche public LIST va réaliser des analyses détaillées pour savoir quelle espèce de cyanobactéries est présente. La présence de Microcystis, qui peut aussi être nuisible pour la santé, a aussi été détectée.

L'été dernier déjà, des algues bleues avaient été détectées à Remerschen, mais aussi dans la Moselle et le lac de la Haute-Sûre, entraînant des interdictions de baignade. À l'époque, l'Administration de l'eau avait précisé qu'elles ne présentaient pas de risque pour l'eau potable, puisée à 25 m de fond, où les algues bleues ne sont que très faiblement présentes.

(L'essentiel)