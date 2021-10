L'indexation des salaires arrive ce vendredi!

Selon le résultat provisoire publié par le Statec, le taux d’inflation annuel de l’indice des prix à la consommation national (IPCN) s’élève à 2,7% pour le mois de septembre. Avec ce résultat, la moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base du mois de septembre dépasse le seuil de 895,78 points, déclenchant ainsi une nouvelle indexation, annonce l'institut des statistiques.

La nouvelle cote d’application de l’échelle mobile des salaires de 855,62 points (ancienne cote: 834,76 points) entre en vigueur le 1er octobre 2021, entraînant à cette date une majoration de 2,5% des salaires, traitements et pensions, précise le Statec.

La dernière indexation remontait au 1er janvier 2020

Cette annonce, qui était attendue, intervient alors que les résultats définitifs et détaillés de l’indice des prix à la consommation national du mois de septembre seront publiés le mercredi 6 octobre prochain, à l’issue de la réunion mensuelle de la Commission de l’indice.

Pour rappel, l'indexation automatique des salaires intervient lorsque le taux d'inflation dépasse 2,5% par rapport à la dernière tranche indiciaire, ce qui est donc le cas ce vendredi. «L'inflation a grimpé ces derniers mois notamment à cause de la hausse du prix du pétrole, qui était anormalement bas en 2020, explique un porte-parole du Statec à L'essentiel. Les denrées alimentaires, l'ameublement et différents biens et services ont aussi connu des hausses de prix qui ont contribué au taux d'inflation actuel».

La dernière indexation remontait au 1er janvier 2020. La mesure vise à maintenir le pouvoir d'achat. Elle a été généralisée à tous les travailleurs du Luxembourg en 1975, c'est-à-dire en pleine crise sidérurgique. Depuis, elle constitue un sujet de discorde entre le patronat et les syndicats.

Indexation des salaires au 1er octobre 2021

Le taux d’inflation annuel de l’indice des prix à la consommation national s’élève à 2.7% pour septembre.



Lire la suite : https://t.co/F86TFLccEM#statec #economie #indexation #salaires #Luxembourg pic.twitter.com/jBZP1GJK2l — STATEC (@STATEC) October 1, 2021

L’indexation des salaires est confirmée. Liée à l’évolution du coût de la vie, l’augmentation des salaires de 2,5% au 1er octobre vise à préserver le pouvoir d’achat des salariés. C’est un mécanisme garant de notre paix sociale. https://t.co/UQT3xpjmEa — Franz Fayot (@FranzFayot) October 1, 2021

(L'essentiel)