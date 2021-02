Que vont devenir la 2G et la 3G au Luxembourg?

La généralisation de la 4G et le déploiement de la 5G en 2020 les ont fait passer à l'arrière-plan. Mais les réseaux mobiles 2G et 3G au Luxembourg sont encore exploités et ne sont pas près de disparaître. C'est en tous cas ce qu'indiquent Xavier Bettel, le ministre des Communications et Carole Dieschbourg, la ministre de l'Environnement, dans une réponse parlementaire au député Déi Gréng Marc Hansen.

Qu'en est-il dans les autres pays européens?



Dans sa question parlementaire, le député Déi Gréng Marc Hansen constate que d’autres pays sont «déjà bien plus avancés» dans la planification de l’arrêt

d’exploitation des réseaux 2G et 3G.



En Europe, la 3G sera démantelée en 2021 au Danemark, en Norvège et chez nos voisins allemands et en 2025 en Suède, tandis qu’un arrêt partiel est prévu en Lituanie et en Lettonie dès 2022.



En France, le PDG d’Orange – opérateur également actif au Luxembourg - a expliqué qu’il est d’avis d’éteindre plutôt le réseau 2G et qu’on pourrait très bien envisager en Europe, d’ici à 2025, « l’extinction de la 2G, au moins pour le grand public ». Les Pays-Bas, la Suisse et le Lichtenstein ont déjà enclenché le mouvement. La 2G et la 3G consomment... autant que la 4G



Même si l'utilisation des réseaux 2G et 3G pour la transmission des données «régresse constamment», leur émission d'ondes radioélectriques ne baisse pas. En effet, les antennes 2G et 3G, contrairement aux antennes de dernière génération émettent «en permanence» de l'énergie radioélectrique vers leur zone de couverture, notent Xavier Bettel et Carole Dieschbourg.



Si bien que la quote-part de la consommation électrique cumulée des équipements 2G et 3G est «proche de 50%» par rapport à la consommation totale des équipements mobiles 2G, 3G et 4G.

«D'après les opérateurs mobiles, une grande partie des appels vocaux passent encore par la technologie 2G et 3G, expliquent-ils. Ceci vaut également pour les clients des opérateurs étrangers visitant le Luxembourg en mode roaming, et dont certains abonnements ne donnent accès qu'à un service 2G. Aussi, bon nombre de terminaux de communication vocale installés dans des ascenseurs utilisent exclusivement la 2G, ainsi que beaucoup d'applications IOT (Internet of things) ou M2M (machine to machine), telles qu'une partie des lecteurs de cartes à puce du type «Bancomat» ou encore des systèmes d'alarme et certains systèmes d'appels d'urgence dans des voitures». S'y ajoutent aussi les communications effectuées à partir de téléphones mobiles plus anciens, qui n'ont pas de connectivité Internet.

Même si leur utilisation «régresse constamment», les réseaux 2G et 3G ne peuvent donc pas être démantelés prématurément sans une pénétration adéquate des nouvelles technologies VolTE (la voix sur LTE permet de passer et de recevoir vos appels avec votre mobile directement par le réseau 4G) ou similaires qui existent depuis l'introduction de la 4G, notent les ministres. Mais l'introduction en parallèle de la technologie 5G, qui promet une «augmentation de l'efficacité spectrale et énergétique (voir encadré) pour un trafic donné» et l'utilisation de nouveaux produits et types d'antennes (tels que les antennes MiMo), pourraient inciter les opérateurs à ne plus utiliser les antennes 2G et 3G, ajoutent-ils. La mise hors service de la 2G et de la 3G ne devrait donc être effectuée qu'à «moyen terme» dans le pays.

