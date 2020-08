80% de contacts en moins pendant le confinement

«Les contacts (*) pendant le confinement ont diminué de plus de 80%», a indiqué le Laboratoire national de Santé (LNS) qui présentait jeudi les conclusions d'une enquête en ligne non représentative à laquelle ont participé 5 644 personnes entre le 25 mars et le 1er mai. Ainsi, en moyenne, les participants à l'étude ont déclaré 3,2 contacts par jour pendant le confinement contre 17,5 auparavant.

Définition de contacts



Un contact social a été défini comme une conversation en face-à-face de plus de trois mots à une distance de moins de deux mètres. Le nombre total de contacts a été estimé en additionnant le nombre déclaré de contacts en dehors du ménage au nombre de personnes vivant dans le ménage.

Ceux qui ont eu le plus de contacts sont les ados (4,2 pour les 13-17 ans contre 24,5 habituellement) et les jeunes adultes (4,2 pour les 18-24 ans contre 19,4). Les plus de 65 ans, plus fragiles, se sont limités à 1,7 contact contre 8,7 habituellement. Les résidents portugais et luxembourgeois ont été un peu plus bavards (4,3 et 3,5 contacts) que les Belges (3,3) les Français, les Allemands, les Italiens (3,1).

À noter que le nombre de contacts a naturellement augmenté dans le temps: de 2,9 tout au début de l'étude (25 mars, soit une semaine après le début du confinement), il est passé à 3,6 au moment du déconfinement (1er mai) et à 7,1 au milieu du mois de juin. Une hausse qui s'explique par un certain relâchement mais également par la reprise progressive du travail et des loisirs.

(mc/L'essentiel)