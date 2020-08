Moins de cambriolages, plus d'affaires de drogue

Le nombre d'affaires liées à la drogue a considérablement augmenté, affirme la police grand-ducale à l'occasion de la publication du deuxième volet du bilan de ses activités pour 2019. Ainsi, le nombre d'affaire de détention de stupéfiant augmente de 35%, l'usage de 51% et le trafic de 21%. Le nombre de saisies de drogue grimpe lui de 1 279 en 2018 à 1 412 l'an dernier, tandis que le nombre d'arrestations baisse de 227 à 187.

Dans le détail, la police et les douanes ont saisi en 2019 près de 360 kilos de cannabis, chiffre à la hausse, 6,4 kilos d'héroïne, 1,7 kilo de cocaïne, 50 997 pilules d'ecstasy et 57 grammes d'amphétamines. La police dit faire de la lutte contre la drogue une priorité, «depuis la prévention à travers la présence sur le terrain, jusqu'à l'enquête. Toutes les unités sont engagées et concernées par la lutte contre les stupéfiants».

Moins de cambriolages

La lutte contre les cambriolages est une des autres grandes priorités de la police grand-ducale. Le nombre de cambriolages a d'ailleurs baissé de 7,14% dans les maisons habitées l'an dernier. En tout, 2 044 vols ont été signalés l'an dernier, contre 2 142 en 2018, dont 1 404 dans des maisons habitées (1 512 en 2018). 640 bâtiments non-habités ont aussi été cambriolés (+1,59%).

Les cambriolages se font plus nombreux en décembre, quand la nuit tombe plut tôt. Ainsi, 195 vols à domicile ont eu lieu lors du dernier mois de l'année 2019, loin devant les 125 de janvier et les 131 de juin. Septembre a été le mois le plus calme à ce niveau, avec 60 cambriolages. Dans le cadre de la lutte contre le phénomène, la police cite notamment ses patrouilles ciblées et sa présence renforcée.

En outre, la police rappelle que, le plus souvent, les cambrioleurs visent des domiciles dont les habitants ne sont pas présents et prennent la fuite s'ils se savent repérés. Elle déconseille donc d'aller à la confrontation avec le voleur, mais plutôt d'appeler la police au plus vite en faisant le 113 si vous repérez un intrus chez vous. D'ailleurs, les homejackings, vols avec violences dans des maisons habitées, ont été très rares par rapport au nombre global de cambriolages. Il y en a eu cinq au Luxembourg sur toute l'année 2019.

(jw/L'essentiel)