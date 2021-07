Apprenti, un premier pas dans le monde du travail

Daniel, 23 ans, est l'un des 44 apprentis en cours d'apprentissage chez ArcelorMittal Luxembourg. Intéressé depuis toujours par la mécanique et l'électrique, il est en dernière année de DT mécatronicien. «J'ai découvert ce diplôme lors d'une journée de présentation des métiers organisée par mon école. J'ai rencontré un représentant d'ArcelorMittal qui m'a expliqué les métiers de la mécanique, de l'électrique, la pneumatique... Cela m'a tout de suite intéressé, alors j'ai envoyé ma candidature et j'ai été recruté comme apprenti».

L'alternance est une formule qui lui «plaît beaucoup. On acquiert plus d'expérience et on se confronte aux réalités du monde professionnel». Pour la prochaine rentrée, ArcelorMittal cherche une quinzaine de nouveaux apprentis, «particulièrement les profils mécanique, mécatronique, électrique, soudage, informatique, logistique, administratif et commercial, explique Florence Fresne-Chaudron, responsable formation continue et professionnelle Luxembourg. Nous constatons une réduction du nombre de candidatures depuis quelques années. Il est de plus en plus difficile de trouver des candidats dans certains métiers techniques, notamment de maintenance».

«Nous faisons de ce tandem Apprenti-Entreprise un partenariat gagnant-gagnant en proposant aux meilleurs diplômés, quand c'est possible, de rejoindre nos équipes, après la période d'apprentissage, et c'est le cas de Daniel», complète-t-elle.

(Marion Mellinger/L'essentiel)