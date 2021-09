Le Luxembourg compte plus de 108 000 élèves

La rentrée des classes 2021 concernera au total 108 547 élèves dans les établissements publics et privés du pays, selon les chiffres communiqués vendredi par le ministère l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Un chiffre en légère hausse par rapport à l'année précédente où ils étaient 107 163 (+1384 élèves) et qui prend en compte les effectifs de l'enseignement fondamental (59 304) et l'enseignement secondaire (49 243).

Dans le détail, 92 485 élèves suivent une scolarité dans un établissement public (53 086 dans le fondamental et 39 399 dans le secondaire) et 16 062 dans un établissement privé (6218 dans le fondamental et 9844 dans le secondaire.

Au classement des établissements publics les plus fréquentés du pays, la première place est occupée par le Lycée technique du Centre, le seul à passer la barre des 2000 élèves (2028). Il est suivi par le Lycée Mathias Adam de Pétange (1957 élèves) et le Lycée Guillaume Kroll d'Esch-sur-Alzette (1694). Du côté des structures qui ne suivent pas les programmes officiels du ministère, les Écoles européennes recensent 6015 élèves, alors que le Lycée Vauban compte 2573 inscrits pour cette nouvelle rentrée.

