Des agents de sécurité en Ville, qu'en pensez-​​vous?

Les débats ont été animés ces derniers jours, après la décision annoncée de la Ville d'engager une société de gardiennage et de sécurité privée pour aider la police à faire son travail dans le quartier de la Gare, et la Ville Haute, en décembre et janvier. Le ministre Déi Gréng de la Sécurité intérieure, Henri Kox, a commenté ce choix. Les entreprises de sécurité, sollicitées par L'essentiel, ont clarifié leur rôle.

Nous avons décidé, aussi, de sonder votre avis dans la rue. Que pensez-vous de la décision de la ville de Luxembourg de faire appel à des agents de sécurité privés? «Je ne pense pas que je vais me sentir plus en sécurité. Ça restera quand même un endroit à éviter à partir d'une certaine heure, ça ne va rien changer», a répondu Barbara, 18 ans. En revanche pour Machimbo, 41 ans, «toutes les décisions qui peuvent être prises par les autorités pour améliorer la sécurité dans le quartier de la Gare sont une bonne chose».

«Beaucoup de personnes mal intentionnées»

«Il arrive que je sorte assez tard le soir du travail. Je trouve ça très bien qu'il y ait des policiers, des agents de sécurité, je me sens plus rassurée», estime Fatima, 46 ans. «Je trouve que c'est bien, c'est positif, il faut encourager ce genre d'actions même si je ne me suis jamais senti en insécurité, ni fait agresser» avance pour sa part Jonathan, 34 ans.

Enfin pour Alicia, 17 ans, la mesure à venir est aussi plutôt rassurante: «Je me suis déjà sentie mal à l'aise et stressée parce qu'il y a beaucoup de personnes mal intentionnées».

(L'essentiel/Marion Mellinger)