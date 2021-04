Situation «stable», mais «il reste des inquiétudes»

Xavier Bettel et Paulette Lenert se sont présentés mercredi devant la presse pour faire le point sur la situation épidémique. La scène, pourtant habituelle depuis le début de la crise du Covid-19 il y a un an, revêtait une importance particulière, car cette sortie était la première de Paulette Lenert depuis sa convalescence suite à son malaise du 23 avril. «Je me réjouis d’être à côté de Mme Lenert, qui se donne à 120%», a lancé le Premier ministre en préambule. «Je suis contente d’être ici et je note que Romain Schneider a fait un très bon travail, avec toute l’équipe du ministère le mois dernier», a répondu la ministre de la Santé.

«La situation est clairement stable depuis quelques semaines, avec des éléments positifs», a déclaré Paulette Lenert, avant d’évoquer la «moindre prévalence dans les catégories vulnérables, ce qui montre l’effet des vaccinations». Les plus de 80 ans représentent désormais 17% des hospitalisés, contre 26,8% depuis le début de la crise. Mais «il reste des inquiétudes», tempère-t-elle, car «des personnes de plus en plus jeunes sont hospitalisées et un tiers des patients sont admis aux soins intensifs, contre un quart auparavant». Cela tient, selon elle, à «des variants plus agressifs».

Pas de perspective de sortie de crise

«Nous avons le variant brésilien qui nous inquiète», renchérit Xavier Bettel. Il souligne que «le danger est bien présent, avec déjà quelques cas», avant de rappeler qu’il n’existe pas de ligne directe entre le Luxembourg et le Brésil. Cependant, «demain, nous pouvons avoir un autre variant qui se développe. Il faudra voir l’effet de la vaccination contre les variants», lance le chef du gouvernement, qui envisage même «peut-être des rappels dans les mois à venir».

Comme depuis le début de l’épidémie, le gouvernement n’a dressé aucune perspective de sortie de crise pour les mois à venir, arguant de l’incertitude ambiante. «Nous sommes sur la bonne voie, il faut tenir bon. Mais ce n’est certainement pas le moment de se relâcher», conclut Paulette Lenert.

