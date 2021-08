Un pompier luxembourgeois envoyé en Haïti

Les autorités du Luxembourg ne restent pas les bras croisés après le séisme de magnitude 7,2 qui a frappé Haïti le samedi 14 août. À son échelle, le Grand-Duché a décidé d'apporter son soutien à la population locale. Taina Bofferding, ministre LSAP de l’Intérieur, et Franz Fayot, ministre LSAP de la Coopération et de l’Action humanitaire, ont répondu favorablement à une requête d’aide internationale lancée par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA), est-il indiqué dans un communiqué publié ce mercredi.

Yves Legil, pompier volontaire luxembourgeois, membre du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires du Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS), s'est envolé ce mercredi à destination d'Haïti pour faire partie d’une des équipes d'experts des Nations unies chargés de l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe et d'urgence (UNDAC).

«Un pompier très expérimenté»

La mission de cette équipe d’experts consiste, entre autres, à assurer la collecte, l’analyse et la distribution rapide des informations dès que survient une catastrophe soudaine et de coordonner les secours internationaux au niveau national ainsi que dans la zone sinistrée.

«Yves Legil, qui a suivi plusieurs formations spécifiques dispensées par les Nations unies, est un pompier très expérimenté. Il a déjà effectué plusieurs missions de ce type à l'étranger», a précisé à L'essentiel un porte-parole du CGDIS.

(L'essentiel)