Les femmes restent moins bien payées que les hommes

Parmi les salariés travaillant au Luxembourg, les femmes sont moins nombreuses (38%) et moins bien payées que leurs collègues masculins. Selon les derniers chiffres publiés par le Statec, le salaire moyen annuel brut d'une femme est 7,1% moins élevé que celui d'un homme, l'un des taux les plus bas de l'Union européenne.

Sans les bonus de fin d'année et autres rémunérations non régulières (13e mois, primes de performances, etc.) l'écart de salaire entre femmes et hommes ne serait que de 3%, selon l'institut de statistiques. Il est négatif ou très faible dans des secteurs comme la construction (-10%), la santé (4%), les transports (4%), l'administration publique (6%) et l'enseignement (6%) et à l'inverse très élevé (32%) dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (activités des cabinets de consultants, des activités comptables, juridiques, de la recherche, par exemple) et dans la finance et assurance (les hommes gagnent 31% de plus que les femmes).

L'OGBL réclame une augmentation des salaires minimums

Afin d'améliorer la situation, le ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes a notamment érigé les inégalités salariales en infraction pénale, mis en place un service dédié au sein de l'Inspection du travail et des mines (ITM) et mis à disposition des entreprises le logiciel d'auto-évaluation des salaires LOGIB-Lux. La ministre, Taina Bofferding, a rappelé, ce mercredi, à l'occasion de la journée européenne de l'inégalité salariale, que «la stratégie du gouvernement tend à faire de l’égalité de droit une égalité de fait dans le sens d’un partage équilibré entre femmes et hommes des tâches et responsabilités dans tous les domaines de la vie».

Partant du constat qu'un très grand nombre de femmes travaillent dans les secteurs du nettoyage, du commerce ou de l'Horeca où elles sont payées au salaire social minimum, l'OGBL demande une augmentation des salaires minimums. Mais aussi la mise en place de davantage de conventions collectives, notamment au niveau sectoriel, avec des grilles des salaires et des carrières évolutives fixées selon des critères objectifs, transparents, compréhensibles, contrôlables et garantis.

(Marion Mellinger/L'essentiel)