Le Luxembourg vit «une injustice» sur le télétravail

Encore balbutiant il y a un an et demi, le télétravail est entré dans la vie de nombreux travailleurs. Pendant le confinement du printemps 2020, jusqu'à 69% des salariés ont utilisé cette possibilité, selon le Statec, et certains voudraient la pérenniser. «Je pense qu’il y a un avant et un après la crise au niveau du télétravail, lance Vincent Hein, économiste à la fondation Idea, de tendance libérale. C’est comme quand on a connu la télévision en couleur, on ne veut plus repasser au noir et blanc».

S’il reconnaît que le travail à distance a également eu des inconvénients, il en appelle à une «large discussion concernant la fiscalité, les transports, ou encore l’encadrement du télétravail». Bien sûr, tout le monde ne peut pas en profiter de la même manière, selon la nature de l’emploi. «Environ 50% d’entre eux sont télétravaillables» de manière durable, reprend Vincent Hein, qui estime que si la moitié des salariés restent chez eux un ou deux jours par semaine, «cela ne changera pas grand-chose dans les transports et ne modifie en rien les besoins d’infrastructures en la matière».

Les quelque 200 000 frontaliers restent limités dans leur pratique du télétravail par les accords transfrontaliers, bien que ceux-ci soient suspendus le temps de la crise. «Il y a une injustice de Luxembourg par rapport à d’autres métropoles, qui n’ont pas de frontières dans leur espace fonctionnel et peuvent développer le télétravail sans frein», explique Vincent Hein. Il note tout de même qu’en cas de dépassement du seuil, le télétravailleur «paie des impôts sur les seuls jours prestés à distance, ce qui peut être avantageux dans certains cas, notamment pour les résidents français». Davantage qu’une barrière, il voit ces règles comme «un casse-tête administratif».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)