Le Luxembourg vu comme une «pleine démocratie»

Le Luxembourg reste considéré comme un pays démocratique. Dans le «Democracy Index 2019», publié mercredi, et classant les pays en fonction de leur niveau de démocratie, le pays occupe le 12e rang mondial. La hiérarchie établie par la Economist Intelligence Unit, liée au magazine The Economist, tient compte de cinq critères: processus électoral et pluralisme, fonctionnement du gouvernement, participation politique, culture démocratique et enfin libertés civiles.

Le Luxembourg est doté d’un indice de 8,81, sur un maximum de 10. Il s’agit exactement du même score que les trois années précédentes, mais celui-ci atteignait 9,10 en 2006 et 2008. Le Luxembourg reste cependant classé parmi les «pleines démocraties» (full democracies). Au niveau mondial, le classement est dominé par la Scandinavie, puisque le podium est occupé par la Norvège (9,87), l’Islande (9,58) et la Suède (9,39). L’Allemagne (13e) et la France (20e) sont aussi considérées comme des «pleines démocraties».

Les États-Unis, en recul ces quinze dernières années, n’occupent que le 25e rang et sont placés dans la catégorie des «démocraties imparfaites», tout comme la Belgique à la 33e place. Dans les régimes hybrides se trouvent des pays comme l’Ukraine ou le Liban. Enfin, la catégorie des «régimes autoritaires» regroupe 53 pays, dont la Russie (134e), la Chine (153e) et la Corée du Nord, qui ferme la marche à la 167e place.

(jg/L'essentiel)