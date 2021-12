«Nous avons parlé une heure avec Vladimir Poutine»

À l'occasion d'une interview accordée à L'essentiel, Xavier Bettel en a profité pour se confier sur ses relations avec plusieurs leaders internationaux, en particulier Vladimir Poutine, avec qui le chef du gouvernement a eu un échange le jour précédent l'interview: «Nous avons passé une heure en ligne alors que 30 minutes étaient prévues à la base», nous a glissé le Premier ministre.

Le Luxembourg est «persona grata» partout



Régulièrement mis en cause dans des enquêtes journalistique sur l'évasion fiscale ou sur les accords fiscaux très avantageux, «le Luxembourg d'aujourd'hui n'est plus le Luxembourg d'il y a huit ans», assure Xavier Bettel. «Quand je suis devenu Premier ministre il y a huit ans, nous étions sur des listes ternes, grises et noires. Nous sommes sortis de ce coin d’ombre. Le Grand-Duché est persona grata partout», s'est-il félicité.

L'occasion d'aborder plusieurs sujets parmi lesquels la Biélorussie, l'Ukraine et les relations avec l'Union européenne. «Mais également la situation internationale dans son ensemble et la crise du Covid-19. Je lui ai dit ce que je trouvais bien et moins bien. J'ai toujours un discours très direct avec lui», assure Xavier Bettel, qui insiste sur la relation très franche entre les deux hommes, tout en préservant le secret de certains échanges: «Ce que nous apprécions tous les deux, c'est que nous sommes capables de nous dire les choses».

«Une spirale qui va dans le mauvais sens»

Avec un objectif bien précis, la désescalade dans une période trouble des relations Russie-Europe. «Il est important de trouver des solutions de sortie de crise. Actuellement, nous sommes dans un cycle de sanctions avec une spirale qui va dans le mauvais sens. Nous partageons un continent, il faut arrêter de parler l'un sur l'autre et parler l'un avec l'autre», estime le Premier ministre luxembourgeois, tout en affirmant «la solidarité du Luxembourg avec les 26 autres pays de l'UE».

Xavier Bettel a par ailleurs confié que Vladimir Poutine avait également discuté avec le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz et avec le président français Emmanuel Macron, avec qui M. Bettel entretient «des relations de confiance et d'amitié, franches et sincères». Le soutiendra-t-il à la présidentielle de 2022? «C'est aux Français de décider. Mais je peux leur assurer qu'au niveau européen, il sait défendre les intérêts de la France sans pour autant écraser ses voisins».

Également interrogé sur le nouveau gouvernement allemand, dont la coalition (libérale, socialiste et écologiste) est calquée sur celle en place au Luxembourg, le chef du gouvernement est «convaincu» que cela fonctionnera. «La comparaison a été faite en Allemagne. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ici, nous nous sommes trouvés et que ça marche». Xavier Bettel, qui en a profité pour saluer Angela Merkel avec qui il «s'entend très bien», rencontrera «d'ici peu» le nouveau chancelier Scholz.

L'homme fort du DP a également pu parler avec le nouveau président américain Joe Biden, notamment lors des sommets de l'OTAN, mais il n'a pas encore eu «de discussion approfondie avec lui» comme avec M. Poutine.

Enfin, le cas épineux du Brexit «n'est pas complètement réglé», a déploré le Premier ministre, qui en a profité pour lâcher une petite pique sur les volte-faces du gouvernement britannique. «Le Royaume-Uni et l'Europe, ça a été des fiançailles compliquées, un mariage pas toujours facile et un divorce douloureux. Mais pour un consentement mutuel, il faut respecter les engagements que l'on prend».

