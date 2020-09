La proportion de fumeurs a explosé au Luxembourg

137 430 résidents de plus de 16 ans fumaient en 2019, soit 27% de la population (29% des hommes, 25% des femmes): c'est un bond de 6% en un an. «Nous n'avions plus atteint un taux de fumeurs aussi important depuis l'année 2005!», s'alarme la Fondation cancer qui a publié ces statistiques jeudi.

Et les chiffres sont très inquiétants en ce qui concerne les jeunes: les 18-24 ans étaient 37% à fumer en 2019 contre seulement 26% en 2018, soit une explosion de 11%, du jamais vu depuis 2007.

Dans cette tranche d'âge, les filles sont les plus nombreuses (38% contre 36% des garçons) mais le taux de fumeurs chez les garçons a bondi de manière spectaculaire, passant de 22% en 2018 à 36% en 2019 (+14%). De plus, la Fondation cancer note que «la shisha continue d'enfumer les jeunes»: 27% des 18-24 ans la fument (+1% par rapport à 2018).

Fumeurs et fumeuses chez les 18-24 ans

À noter que le taux de fumeurs chez les 35-44 ans a augmenté dans les mêmes proportions que chez les plus jeunes (+11%), c'est inédit depuis 2003. Le nombre de fumeurs réguliers a également augmenté, une preuve pour la Fondation cancer que «la politique antitabagique pratiquée jusque-là n'a donc pas porté ses fruits».

Elle réclame aujourd'hui une «augmentation conséquente» du prix des produits du tabac, «moyen le plus efficace pour réduire à long terme la consommation de tabac, surtout chez les jeunes». Elle exige aussi une intégration des programmes de prévention du tabagisme dans les curriculums scolaires et universitaires, l'interdiction de la publicité sur les lieux de vente et que les linéaires de paquets de cigarettes ne soient pas visibles. Des mesures qui aideraient peut-être les 72% de fumeurs qui souhaitent stopper ou au moins diminuer leur consommation.

(mc/L'essentiel)